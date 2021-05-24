布魯克斯與莫蘭特合拿57分 灰熊扳倒西區龍頭爵士

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社鹽湖城23日電） 西區第8種子灰熊，今天在布魯克斯轟下全場最高31分、莫蘭特攻下26分聯手帶領下，以112比109扳倒西區龍頭爵士。

美國職籃NBA西區龍頭猶他爵士，今天與打了兩場附加賽才艱苦進到季後賽的第8種子曼菲斯灰熊在季後賽首輪碰頭。

比賽首節，灰熊三分線外8投盡墨，爵士在康利（Mike Conley）單節9分帶領下，取得24比17領先。次節爵士打出10比4開局，一度以34比21將領先拉開到兩位數，但灰熊在布魯克斯（Dillon Brooks）帶領下展開反撲，他單節攻下10分，灰熊也打出32比19攻勢將戰局逆轉，半場打完灰熊反以49比43領先爵士。

下半場比賽，兩隊在第3節不斷拉鋸，灰熊在布魯克斯單節14分帶領下，打完3節後持續以83比74領先爵士。灰熊末節打出14比8開局，一度以97比82領先15分，但爵士一陣窮追猛趕，並在比賽最後不到1分鐘的時間內，靠鮑格達諾維奇（Bojan Bogdanovic）5次罰球全部命中，一度將落後追到剩下1分差距，但布魯克斯上籃得手，灰熊再以3分領先，最終就以3分之差險勝。

爵士今天在三分線外出手高達47次，但只投進12球，命中率僅2成55，三分球手感冰冷，是輸球一大關鍵。

灰熊此役下克上擊敗爵士，在雙方7戰4勝制系列賽開出紅盤，取得1比0領先。

此役灰熊的致勝功臣布魯克斯，轟下全場最高31分，莫蘭特（Ja Morant）也攻下26分，瓦倫休納斯（Jonas Valanciunas）有15分、13籃板的雙十成績，安德森（Kyle Anderson）獲得14分。

爵士的鮑格達諾維奇今天攻下29分，康利（Mike Conley）有22分、11助攻的表現，戈貝爾（Rudy Gobert）有11分、15籃板的雙十演出，替補的費佛斯（Derrick Favors）也貢獻12分、11籃板。

© 2021 AFP