布魯斯威利罹病息影 失語症困擾全美200萬人

（法新社華盛頓30日電） 好萊塢巨星布魯斯威利（Bruce Willis）驚傳罹患失語症，宣布息影。消息傳開，演藝圈友人紛紛送暖，也引發外界對這種所知甚少疾病的關注。

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明尼蘇達州梅約醫院（Mayo Clinic）神經科專科醫師波塔（Hugo Botha）解釋：「失語症代表着人們有着語言相關的問題，而這並非天生的。」

最常見的肇因是中風或頭部受傷，專家強調，雖然失語症會影響言語和書面文字的產生和理解，但通常不會影響智力。

根據全國失語症協會（National Aphasia Association），失語症困擾約200萬名美國民眾，比帕金森氏症、腦性麻痹、或肌肉萎縮症更為常見。

全國失語症協會2016年執行的調查發現，僅不到9%的人知道失語症為何。

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）認知科學家芮普（Brenda Rapp）解釋，雖然失語症通常由中風等一次性事件造成，「還有其他可能性，像是神經退化性疾病」。

在這種情況下，損害會持續進行，治療重點放在預防進一步喪失功能。

© 2022 AFP