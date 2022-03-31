布魯斯威利罹病息影 失語症的兩種不同形式

（法新社華盛頓30日電） 好萊塢巨星布魯斯威利（Bruce Willis）驚傳罹患失語症，宣布息影。專家表示，失語症分為兩種類型，一種是表達性失語症，另一種則為在接受性失語症。

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約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）認知科學家芮普（Brenda Rapp）說，掌管語言的大腦系統是「非常複雜精密的機器」，牽涉選擇正確字詞、適當嘴型來發音，並在另一端聽取和解讀它們的意思。

芮普補充表示，每個人偶爾都會有難以找到正確字眼的時候，「但你可以想像，對失語症的人來說，這種情況經常發生」。

醫生有時會將失語症分為，與腦損傷發生部位相關的廣泛臨床類別。

美國語言聽力學會（American Speech Language Hearing Association）語言病理學家哈特斐德（Brooke Hatfield）指出，在表達性失語症中，人們「通常理解力相當好，但難以表達出口」。罹患表達性失語症的人可能會用「想要食物」這種簡單的字詞來讓對方理解。

哈特斐德還表示，在接受性失語症方面，患者「可以輕易表達字彙，但不見得是正確的字眼，也難以理解自己所聽到的言語」。

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