希臘左巴作曲家西奧多拉基斯過世 享耆壽96歲

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（法新社雅典2日電） 醫院消息人士今天表示，知名「希臘左巴」作曲家和反對前希臘軍政府代表人物西奧多拉基斯（Mikis Theodorakis）在雅典過世，享耆壽96歲。

西奧多拉基斯是名多產的作曲家，也是個政治特立獨行人士，由於音樂鼓舞人心，加上對抗1967到1974年執政的希臘軍政府，在國內備受推崇。

他的同名電影配樂，包括1969年的「焦點新聞」（Z）和1973年的「衝突」（Serpico），讓他成為享譽國際的作曲家。

他的作品涉足音樂領域廣泛，從歌劇、合唱音樂到流行樂都有。

1925年7月29日生於愛琴海東部奇俄斯島（Chios）的西奧多拉基斯，在第二次世界大戰時，當年17歲的他加入反抗軍，對抗德國和義大利的佔領。

1967年希臘軍方發動政變，建立獨裁政府，左翼政治人物遭逮捕，西奧多拉基斯也是其中之一。

一年後獲得赦免，他參與成立秘密組織愛國陣線（Patriotic Front），再度遭軍政府監禁，他的作品也被禁止。1970年獲釋後，流亡到巴黎。

4年後獨裁政府垮台，西奧多拉基斯歸國，受到英雄式歡迎。（譯者：陳昱婷/核稿：陳政一）

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