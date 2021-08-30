希臘強制醫護人員打疫苗 數千人雅典街頭抗議

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（法新社雅典29日電） 希臘警方表示，雅典市中心今天約有7000名群眾抗議強制護理人員接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的新規定。

法新社報導，這項自本月25日生效的新規定，要所有在醫院工作的人員都必須接種疫苗。

示威群眾揮舞着希臘國旗、舉着牌子，上面寫着「我們不是反對疫苗，而是反對法西斯主義」、「民主萬歲」等語。

參與抗議的巴卡基歐斯（Christos Bakakios）是救護車司機，他說：「因為我拒打疫苗就被迫請病假，這實在令人訝異；前幾個月我都在協助抗疫，一直在非常困難的情況下工作。」

自稱琳娜（Lina）的護理師說，如果所有不願打疫苗的照護人員都休假，那麼希臘的醫療系統將會崩潰，「醫院已經不堪負荷了，這樣做實在沒道理」。

希臘政府24日宣布一連串新限制措施，且下月開始不再讓未接種疫苗的人免費采檢，期望藉此擴大疫苗覆蓋率。

目前在醫院插管的COVID-19重症患者，99%都未接種疫苗。

安養院工作人員自8月中旬起就必須接種疫苗，否則恐被停薪停職。希臘中部佛羅斯（Volos）的一家安養院，最近就有10名職員被停職。

希臘1070萬居民中，超過570萬人已完整接種COVID-19疫苗。

但Delta變異株擴散仍引發憂慮。希臘今天通報新增約1500例確診，自疫情爆發以來，累計超過1萬3600人染疫病亡。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP