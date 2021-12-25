希臘水域移民船翻覆沉沒 10多人喪命

（法新社雅典24日電） 希臘海岸警衛隊表示，一艘移民船隻今天在愛琴海沉沒，造成至少3人罹難；數個小時前，希臘才發生另一起類似事故，有11人喪命。 最近幾個月，希臘水域的走私活動數量增加，這是自22日以來的第3起船難。

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希臘海岸警衛隊表示，一艘船隻在巴羅斯島（Paros Island）附近翻覆沉沒，在船隻發現3具遺體並救出57人。

數小時前，一艘船隻昨晚在希臘安提基瑟拉島（Antikythera）北方小島觸礁，搜救人員打撈到11具遺體。

希臘海岸警衛隊說，有90名滯留在小島上的乘員獲救，包括27名兒童與11名女子。

22日，一艘載着移民的小船在福萊甘茲羅斯島（Folegandros）外海翻覆，造成至少3人死亡。希臘有關當局說，有13人獲救，另有數十人依舊失聯。 聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）希臘助理代表席維斯崔（Adriano Silvestri）說：「這起船難讓人痛苦地想起，民眾為了尋找安頓之處，仍持續踏上危險的旅程。」

聯合國難民公署估計，今年1月到11月，有超過2500人在冒險偷渡到歐洲時死亡或失聯。

© 2021 AFP