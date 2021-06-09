希臘為計畫出動聲波炮趕移民作法辯護

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（法新社布魯塞爾9日電） 希臘移民部長瑪他拉奇今天為雅典當局計畫用聲波炮（sound cannons）遏阻邊界移民做法提出辯護。歐洲聯盟內政事務專員則表示，這種做法「怪怪的」，而且在法律上有疑義。

瑪他拉奇（Notis Mitarachi）在和歐盟內政事務專員約翰松（Ylva Johansson）會面後，告訴媒體：「我不會談論影響希臘警方的運作議題。」

瑪他拉奇說：「警方有他們的作業方式。」

不過，對於雅典當局計畫派遣兩台配備長程聲波裝置（Long Range Acoustic Devices）的卡車，在艾佛羅斯（Evros）邊界哨站對移民放送高分貝聲波，試圖遏阻他們從鄰國土耳其渡河進入希臘，歐盟當局表示不安。

約翰松說：「這樣保護你們邊界的方式有點奇怪。歐盟執委會從未資助過這種事。我希望這符合基本權利，不過，這點得要釐清。」

約翰松和瑪他拉奇雙雙表示，兩人在進行「坦率討論」，檢視希臘移民問題的情況時，並未提起這個議題。希臘位於非法移民入境的前線，在面對鄰國土耳其的島嶼上設立多處營區，安置約1萬名尋求庇護的移民。

瑪他拉奇說，「我們的看法是我們會以各種方法運用不違反國際法的科技」，來捍衛希臘的邊界。

「重要的是，我們做的每件事必須有效，且符合歐盟法規。」

希臘宣布將派出聲波炮的計畫後，歐盟執委會本月初曾和雅典當局聯絡，希望他們提供關於這種裝置的進一步資料。

© 2021 AFP