希臘艾維亞島再現野火 出動數十消防員與滅火飛機

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（法新社雅典23日電） 希臘第2大島艾維亞島（Evia）南部今天發生森林大火，當局出動數十名消防人員與數架滅火飛機。不到2周前，艾維亞島北部才有野火侵襲，數千人遭疏散。

艾維亞島位於首都雅典東北方。根據雅典通訊社（Athens News Agency），大火在法吉亞村（Fygia）附近延燒，兩個社區的民眾被疏散前往沿海度假村馬爾馬里（Marmari）。當局已在馬爾馬里外海備好船隻，以在必要情況下疏散民眾。

消防隊表示，46名消防人員正與強風助長的火勢拚搏，當局同時出動20輛消防車，3架滅火飛機與兩架直升機。

民防單位昨天宣布，希臘許多地區今天有「非常高的風險」出現野火。

自7月以來，艾維亞島與羅得島（Rhodes）、雅典北部和東南部森林以及伯羅奔尼梭半島（Peloponnese）部分地區都慘遭野火肆虐，3人因此喪命。

希臘政府將此災難歸咎於數十年來最嚴重的熱浪。

氣候專家警告，由於人類活動造成全球暖化，極端天氣與猛烈野火將變得更加普遍，因此投資在團隊、設備與政策來對抗野火變得格外迫切。（譯者：陳怡君/核稿：林治平）

© 2021 AFP