希臘軍政府時代自由鬥士海邊意外身亡

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社雅典24日電） 希臘前任部長及自由鬥士瓦列拉基斯今天在海邊身亡。他生前曾參與多起反抗獨裁軍政府的炸彈攻擊事件，還曾從科孚島游泳逃獄至阿爾巴尼亞。

據雅典通訊社（Athens News Agency）指出，77歲的前社會主義派部長瓦列拉基斯（Sifis Valirakis）今天下午失蹤，海巡隊接獲他的妻子通報後，在尤比亞島（Evia）海邊找到他的充氣艇，引擎仍未熄火。

他的遺體則於傍晚在距離船隻約1英里處尋獲。

瓦列拉基斯曾加入泛希臘解放軍（Panhellenic Liberation Army）的行列。這個軍事組織致力對抗由美國支持、在1967年至1974年執政的希臘獨裁軍政府。

瓦列拉基斯在巴勒斯坦解放組織（Palestinian Liberation Organization）受訓，1971年入獄科孚島（Corfu），1年後成功越獄，靠着游泳逃至阿爾巴尼亞（Albania）尋求政治庇護。

瓦列拉基斯在1995至1996年擔任希臘公安部部長，當時的政府由前身為泛希臘解放軍的泛希臘社會運動黨（PASOK）組成。

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）對瓦列拉基斯表示哀悼。

他在推文中寫道：「瓦列拉基斯是勇敢的民主主義者，是無畏獨裁、抗爭到底的鬥士，更是在民主時期無私奉獻的國會議員和部長。他是政治對手，但永遠不是敵人。」

© 2021 AFP