希臘開放「潛」進2500年前沉船遺址 盼吸引更多遊客

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社希臘阿洛尼索斯25日電） 希臘2020 年開幕的首座水下博物館，提供潛水客參觀2500年沉船遺跡的機會。現在疫情後觀光業重啟，當地盼能吸引更多遊客造訪，享受結合潛水與考古的新體驗。

遊客費雪（Hans-Juergen Fercher）浮出愛情海土耳其藍的清澈海水中，這是他第4趟潛入堆滿2500年前酒甕的古沉船殘骸中，而這裡也是希臘首座水下博物館。

這名48歲的精神科醫生爬上以希臘神話海神之子特里頓（Triton）命名的潛水船甲板後說：「這結合了潛水和考古潛水，潛入歷史，真的獨一無二。」

希臘阿洛尼索斯島（Alonissos）東岸外海佩里斯特拉（Peristera）無人岩島下的博物館於2020年開張，卻因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而被封存。如今希臘重啟觀光業，這間博物館正好提供了永續收入來源的最新典範。

像費雪和丹麥酒窖製造商費德朗（Lisette Fredelund）這樣的潛水客，願意花費比一般休閑水肺潛水價格高出約50%的95歐元（約新台幣3200元）參加導覽潛水，一探這處原本保留給考古專業人員的遺跡。

作為希臘最大的水域，這區發現越來越多的沉船遺跡，也讓新增水下博物館的前景一片看好。

希臘觀光部長塞奧查理斯（Harry Theocharis）向法新社表示，自2020年法律允許進入這樣的古跡後，希臘已讓潛水成為吸引觀光客的新焦點。他說：「這樣的觀光一年四季都能吸引遊客，針對慷慨買單潛水的特殊受眾。」此外他指出，還有10間新的潛水樂園準備依法定程序取得執照。

特里頓潛水船上，另一組6名遊客穿上潛水裝沉入海中，緊跟着導覽員。據阿洛尼索斯市長發菲尼斯（Petros Vafinis）表示，自博物館開幕後，約有300人付費參觀這個遺跡。

所有遊客都需先聆聽關於遺跡和規範的簡報，例如須和文物保持最少2公尺距離。潛水客下船游一小段後，便會開始下潛至30公尺的海床上，沿途經過不同的光折射層和越來越冷的海水。

特別來此參觀遺骸的希臘遊客吉亞閃米迪斯（George Giasemidis）表示：「聽完簡報後我的期待相當高，而一切都符合我的期待。」

有鑒於深度和下潛技術難度，只有擁有證照的潛水者能參觀這艘運送酒和其他物品，卻在西元前5世紀被大海吞噬的商船遺址。

發菲尼斯說：「我們希望提供另一種觀光方式，不想要到處都有的密集觀光。」由於周邊還有4處沉船遺跡，當地期盼這些沉船能陸續開放，讓阿洛尼索斯名列全世界潛水客的必訪清單。

© 2021 AFP