帛琉：一艘中國漁船違法捕撈 已扣留28人

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（法新社帛琉科羅14日電） 帛琉有關當局說，一艘違法捕撈的中國漁船和28名船員已被扣留在帛琉；這些漁民據信來自中國海南省。

此舉對這個太平洋小國造成微妙的外交局勢。人口約1.8萬的帛琉是台灣所剩15個邦交國之一。中國先前不滿帛琉拒絕與台斷交，曾在2018年實施禁游令。

帛琉海洋執法局表示，巡邏船在位於帛琉領海內的海倫礁（Helen Reef）攔下這艘漁船並護送至科羅（Koror）主島。

局長維克特．雷蒙傑索（Victor Remengesau）今天告訴媒體：「他們船上確實有海參…估約225公斤。」維克特．雷蒙傑索是帛琉總統雷蒙傑索（Tommy Remengesau）之弟。

維克特說，這些中國漁民以及逮捕他們的19名巡邏船人員已在帛琉接受14天隔離檢疫。帛琉是全球極少數未見2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例的國家之一。

維克特表示，尚未決定是否將這些漁民移送法辦。他說：「那是我們正在討論的事項之一。我們被告知，除了必要停留的時間外，我方不希望他們在這裡待太久。」

帛琉長久以來被視為海洋保育的先驅，已禁止外國商業漁船進入帛琉水域作業。

© 2020 AFP