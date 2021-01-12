幫川普律師朱利安尼抹黑拜登 4烏克蘭人遭美製裁

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（法新社華盛頓11日電） 美國財政部今天對4名烏克蘭人祭出制裁，這4人在去年美國大選期間，協助總統川普的私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）抹黑民主黨候選人拜登（Joe Biden）。

財政部表示，前烏克蘭政府官員庫里克（Konstantin Kulyk）、奧尼先科（OleksandrOnyshchenko）、特里任科（Andriy Telizhenko）以及烏克蘭現任議員杜賓斯基（Oleksandr Dubinsky），都被點名涉及「俄羅斯特工」德卡奇（Andrii Derkach）為首的破壞拜登競選總統行動。

朱利安尼2019年底試圖搜集證據證明拜登父子在烏克蘭涉貪之際，上述4人都曾和他接觸或見過面。

朱利安尼接觸上述4人的同時，川普自己也因為對烏克蘭政府施加政治壓力，要他們提供不利拜登的證據而遭彈劾。

財政部表示，上述4人和先前已遭制裁的德卡奇合作，「統合散播與宣傳涉及一位美國政治候選人的不實與虛構指控」。

「他們一再公開發言，提出美國政府官員在烏克蘭進行貪污交易的不實陳述。」

財政部也表示，已將另3名德卡奇的幕僚，以及德卡奇利用來「散布不實說法」的4家烏克蘭媒體列入黑名單。

德卡奇在川普聯手朱利安尼攻擊拜登的行動中扮演重要角色，朱利安尼曾前往烏克蘭和德卡奇與其團隊會面，也曾和德卡奇一起上親川普的「一個美國新聞網」（One America News Network, OAN），陳述拜登在烏克蘭涉貪的虛構故事。

© 2021 AFP