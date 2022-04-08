平克佛洛伊德睽違28年發新歌 聲援烏克蘭

（法新社巴黎7日電） 英國搖滾樂團平克佛洛伊德（Pink Floyd）今天宣布，為了聲援烏克蘭，明天將發行單曲Hey, Hey, Rise-Up!，並為人道救援進行募款，這是該樂團近30年來發表的第一首新歌。

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這首新歌還取樣烏克蘭樂團BoomBox主唱安德烈赫利夫紐克（Andriy Khlyvnyuk）在首都基輔市中心演唱的片段。安德烈赫利夫紐克放棄世界巡演，提槍上陣捍衛國家。

平克佛洛伊德在推特官方帳號發文說：「我們跟許多人一樣，對於世界強權之一入侵一個愛好和平的獨立民主國家並殺害其人民的惡劣行徑，感到憤怒和沮喪。」

團長兼吉他手大衛吉爾摩（David Gilmour）在新聞稿中表示，他被安德烈赫利夫紐克的影片感動，「這是強有力的一刻，讓我想把它做成音樂」。

唱片公司表示，大衛吉爾摩與正在基輔住院的安德烈赫利夫紐克通過電話。安德烈赫利夫紐克在一場迫擊炮攻擊中受傷，目前正在復原中，

Hey, Hey, Rise-Up!封面是一朵向日葵，也是烏克蘭的國花，設計靈感來自一名婦女將向日葵的種子放在俄軍口袋，要俄國士兵好好放着，開嗆「等你們都躺下時，起碼向日葵會長出來」。

平克佛洛伊德並將他們的音樂從俄羅斯和白俄羅斯串流平台下架，以示抗議俄國入侵烏克蘭。

© 2022 AFP