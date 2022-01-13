平壤試射飛彈後 美國制裁5名北韓人

（法新社華盛頓12日電） 北韓近期聲稱試射極音速飛彈，美國財政部今天針對5名涉入北韓彈道飛彈計畫的北韓人實施制裁。

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美國財政部表示，這5人替北韓的大規模毀滅性武器和彈道飛彈相關計畫採購物資，要為此負起責任。

負責恐怖主義與金融情報的財政部次長尼爾森（Brian Nelson）說，今天這波制裁是美國反制北韓大規模毀滅性武器和彈道飛彈計畫的行動一環，針對的是北韓「持續利用海外代表非法取得武器物資」。

尼爾森說，北韓近期的試射行動進一步證明了平壤當局持續推動被禁止的計畫，無視國際社會呼籲北韓循外交途徑討論及非核化的呼聲。

財政部表示，北韓自去年9月以來6度試射彈道飛彈，每次都違反聯合國安全理事會（U.N. Security Council）的決議。

財政部還提到，美國仍致力尋求對話並循外交途徑與北韓交涉，但也會繼續因應北韓非法武器計畫對美國和國際社會構成的威脅。

財政部指出，被制裁的北韓人之一崔明炫（Choe Myong Hyon，音譯）以俄羅斯為據點，效力於北韓「第二自然科學院」（SANS）；這所機構本身也已被美列入制裁名單。

另有4名以中國為據點的北韓人被制裁，分別是沈光錫（Sim Kwang Sok，音譯）、金宋勳（Kim Song Hun，音譯）、康哲學（Kang Chol Hak，音譯）、邊光哲（Pyon Kwang Chol，音譯），他們是北韓第二自然科學院所屬機構在中國的代表。

此外，財政部表示，國務院已認定北韓人吳勇浩（O Yong Ho）、俄國人阿拉爾（Roman Anatolyevich Alar）和俄國公司Parsek LLC「明顯助長了大規模毀滅性武器或運載工具的擴散」。

© 2022 AFP