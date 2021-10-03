度假島嶼大火毀數十房舍 宏都拉斯當局急撤400人

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（法新社德古西加巴2日電） 宏都拉斯有關當局表示，發生在該國一個度假島嶼的大火已獲得控制。那場惡火燒毀數十棟房舍，迫使400人撤離。

宏都拉斯緊急應變委員會（COPECO）主管龔薩雷茲（Max Gonzales）在記者會中說：「火勢已100%獲得控制。」

位於宏都拉斯北方加勒比海外海的瓜納哈島（Guanaja），一早發生當地副市長（Mireya Guillen）形容為「無法控制」的大火，濃濃黑煙直撲天際。軍用直升機隨即弔掛水袋協助救火。

社群媒體上的影片顯示，大火逼近之際，民眾在警方的協助下，爭先恐後的搶救床墊、傢具、和其他財物。

龔薩雷茲表示，當地媒體釋出的影片顯示了大火災情，「有90間房舍全毀、120間受損，2500人受到直接影響，有3人受傷、其他3人的狀況有待確認」。

消防人員等有關單位補充，大火迫使近400人撤離，暫時將他們安置在充當避難所的教堂和、學校。

大火今天凌晨自濱海一棟房舍竄出，並很快的延燒開來，起火原因不明。

瓜納哈島面積19平方公里，有6000名居民，主要收入來自觀光業，為宏都拉斯海灣群島（Bay Islands）3大島之一，其他2島分別是羅阿坦島（Roatan）和烏提拉島（Utila）。

© 2021 AFP