康納頓連飆3記關鍵3分球退尼克 公鹿甜蜜復仇

（法新社紐約10日電） 美國職籃NBA密爾瓦基公鹿今天作客紐約尼克，一度挾24分領先，但遭遇尼克板凳反攻，末節追平比數，幸虧康納頓在比賽最後4分鐘連飆3記3分球，公鹿終場以112比100抱走勝利。

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尼克5日克服21分落後劣勢逆轉公鹿，拿下戲劇性一勝，但衛冕軍公鹿今天拒絕再遭翻盤。

公鹿在「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）領軍下，第3節一度取得24分領先優勢，眼看就要揚長而去。

但尼克板凳群今天表現亮眼，羅斯（Derrick Rose）攻下22分，全場進帳18分的奎克利（Immanuel Quickley）決勝節最後5分06秒挺身以一記3分彈將比分追成89比89平手。

然而，康納頓（Pat Connaughton）本場拿下本季個人最高的23分，其中包括最後時刻連續投進3個3分球，艾倫（Grayson Allen）最後關頭也貢獻2記三分球，撲滅尼克反攻氣勢。

另外，布魯克林籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）今天砍下30分，哈登（James Harden）也繳出17分、11籃板、11助攻的「大三元」成績，助隊在客場以123比90痛宰奧蘭多魔術。

籃網板凳軍團此役貢獻59分，包含阿德雷奇（LaMarcus Aldridge）挹注21分，班布里（DeAndre' Bembry）11分，卡特（Jevon Carter）10分。

魔術替補羅斯（Terrence Ross）拿下17分，班巴（Mo Bamba）添14分，但團隊命中率僅38%，3分球33次出手只有4次命中。

© 2021 AFP