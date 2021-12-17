廉價資金時代將結束 亞股跌多漲少

（法新社香港17日電） 投資人考量央行為了打擊火熱的通貨膨脹，計畫讓超廉價資金時代落幕，另方面也擔憂COVID-19疫情升溫會影響本已脆弱的經濟復蘇，亞洲股市今天收盤跌多漲少。

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鑒於美國物價正以40年來最快速度飆漲，美國聯邦準備理事會（Fed）為了控制漲勢，15日決定走上比較鷹派許多的貨幣政策路徑，除了承諾明年3月中止大舉購債措施，並表明將採取連串升息行動，直到2023年。

當天美國和亞洲股市普遍應聲勁揚，投資人對於籠罩市場數月的不確定性能部分解除，以及聯準會打算節制通膨，都表示歡迎。

紐約外彙經紀商安達（OANDA）的分析師厄蘭（Craig Erlam）指出，可能升息的指標「指向了市場期待的最大鷹派值，受到投資人張開雙臂歡迎」。

「這次促成（聯準會）行動的原因，不是可能出現通膨，而是通膨升溫可能失控。投資人對通膨的憂慮，顯然遠甚於貨幣政策稍微緊縮，他們也應該如此。」

昨天英國央行英格蘭銀行（Bank of England）出手升息，歐洲中央銀行（ECB）也宣布逐漸縮減財政支撐的計畫，在歐洲市場都引起類似的樂觀回應。

不過隨着投資人評估央行新政策的衝擊，華爾街股市3大指數昨天承受到賣壓，其中較容易受利率上升影響的科技類股首當其衝，那斯達克指數收盤跌逾2%。

亞洲股市今天多數跟進走軟，東京股市收盤挫低1.8%，新加坡、威靈頓、孟買和曼谷股市也全都收黑。

香港和上海股市雙雙收跌1.2%。利空來自美國不滿中國對待新疆少數民族維吾爾人的方式，成為全球首個實際上禁止所有新疆制產品進口的國家，並對從事的業務與監視新疆維吾爾人有關的企業祭出制裁。

雪梨、首爾、台北、馬尼拉和雅加達股市今天小幅收高。（譯者：張正芊/核稿：張佑之）

© 2021 AFP