延宕數年 波音太空船發射升空飛往國際太空站

（法新社華盛頓19日電） 在歷經數年的失敗後，美國航空巨擘波音公司（Boeing）的太空船「星際飛機」（Starliner）今天發射升空，展開一次關鍵的無人飛行，前往國際太空站進行對接。

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星際飛機這趟旅程的初期遇到一些推進上的狀況，負責軌道操作的其中兩具推進器因不明原因失效，但美國國家航空暨太空總署（NASA）官員表示，任務仍持續進行。 第2次軌道飛行測試（Orbital Test Flight 2, OFT-2）於美東時間晚間6時54分（格林威治時間22時54分）展開，星際飛機被固定在「聯合發射同盟」（United Launch Alliance）擎天神5號運載火箭（Atlas V）的頂端，從美國佛羅里達州的甘乃迪太空中心（Kennedy Space Center）發射升空。

這次測試的成敗，是波音修復其受損聲譽的關鍵。2019年星際飛機首次測試時，因為若干軟體問題而無法與國際太空站（International Space Station, ISS）對接，其中一個問題讓它用掉太多燃料，以致無法抵達終點，另一個問題則可能讓它在重返大氣層時失事。

第2次軌道飛行測試原訂去年8月進行，但星際飛機卻從發射台撤下，以解決卡住、無法正常開啟的閥門，最終無法及時修復，只能送回工廠檢修。 在這次發射後的記者會上，NASA資深官員西奇（Steve Sitch）說：「整體來看，太空船表現很好」；但他也指出，工程師正努力了解這次出現的兩個異常狀況。 首先是星際飛機尾端「軌道姿態與操縱系統」（OMAC）12個推進器中的兩個，一開始有點燃，但之後就關上了，迫使第3個推進器進行替補。 其次是負責冷卻太空船的升華器，一開始啟動得很慢。 NASA正試圖讓星際飛機成為繼馬斯克（Elon Musk）旗下公司SpaceX的乘龍（Crew Dragon）太空船於2020年成功試航後，第2個能載太空人到國際太空站的「計程車」。

© 2022 AFP