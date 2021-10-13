弗利曼陽春炮轟垮釀酒人 勇士收下國聯冠軍賽門票

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（法新社亞特蘭大12日電） 今天靠着弗利曼的陽春全壘打，MLB勇士5比4獲勝，以系列賽3勝1負擊敗釀酒人，搶下國聯冠軍戰門票。

今天賽前，美國職棒大聯盟MLB亞特蘭大勇士已在國聯季後賽首輪以2勝1負「聽牌」，今天他們繼續在主場迎戰密爾瓦基釀酒人。

原本想扳平戰局的釀酒人，今天在4局上半靠納瓦艾斯（Omar Narvaez）、凱恩（Lorenzo Cain）帶有打點的安打，率先取得2比0領先，但勇士4下立刻靠羅沙里歐（Eddie Rosario）兩分打點的安打追平。

5上釀酒人攻勢再起，靠着特雷茲（Rowdy Tellez）的兩分炮，再以4比2領先。不過地主勇士下半局立刻反撲。靠安打、保送、觸身球擠成滿壘後，皮德森（Joc Pederson）的內野滾地球讓三壘跑者趁機回到本壘得分，下一棒的達諾（Travis d'Arnaud）再揮出帶有打點的安打，讓勇士4比4扳平。

勇士5次入選明星賽、去年獲選為國聯年度最有價值球員（MVP）的弗利曼（Freddie Freeman），在8下兩出局後，面對釀酒人強力後援海德（Josh Hader）一記83.6英里的滑球，大棒一揮將球轟出中外野全壘打牆，讓勇士5比4超前，勇士最終以1分險勝。

勇士此役贏球，率先挺進國聯冠軍賽，他們的對手將是舊金山巨人與洛杉磯道奇系列賽的勝方。

勇士本季例行賽拿下14勝的37歲資深右投莫頓（Charlie Morton），今天先發只投3.1局就被換下場，送出5次三振、1個保送，被打4支安打，丟掉2分都是自責分。

© 2021 AFP