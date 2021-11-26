強人卡斯楚逝世5周年 古巴首座以他命名建築啟用

（法新社哈瓦那26日電） 古巴的斐代爾・卡斯楚・魯茲中心（Fidel Castro Ruz Center）昨天正式啟用以保存卡斯楚着作，藉此紀念這位革命家逝世5周年。這是首個也是目前唯一以他命名的古巴建築。

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古巴前總統卡斯楚2016年逝世後一個月，當局通過一項法令，禁止以這名共產黨前領導人的名字，為機構、廣場、公園、道路或其他公共場所命名，但為「研究和傳播他的思想和着作」而創建的機構是唯一例外。

遵循卡斯楚的遺願，當局也禁止以他的名字或形象豎立紀念碑、半身像、雕像或牌匾。然而，這阻止不了古巴首都哈瓦那（Havana）街頭湧現紀念他的壁畫和標語。

絕大部分古巴人視卡斯楚為國家英雄，但西方世界卻多對他抱持敵意，這位古巴強人2006年因罹病將權力交給弟弟兼革命夥伴勞爾・卡斯楚（Raul Castro）。

法新社報導，卡斯楚1959年引領革命，推翻獨裁者巴蒂斯塔（Fulgencio Batista），並因創建為所有古巴人民提供健保和教育的社會福利體制而受到讚譽。

古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）、委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）與勞爾・卡斯楚昨天參加中心啟用典禮。

馬杜洛並在推特（Twitter）上盛讚卡斯楚是「一位超凡、堅不可摧的英雄，知道如何在艱困中引導古巴人民」。

© 2021 AFP