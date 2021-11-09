強制員工打疫苗掀糾紛 美法官做出有利聯航裁定

（法新社華盛頓8日電） 聯合航空規定，員工若基於宗教或醫療理由而不願接種COVID-19疫苗，公司將要求他們放無薪假，然而員工控訴這造成無可挽回的傷害。對此，美國法官今天做出有利於聯航的裁定。

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拜登政府日前祭出強制接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的規定，敦促100人以上的企業員工接種疫苗，將影響數以百萬計民眾，但聯邦上訴法院6日下令暫緩執行。

聯合航空公司（United Airlines）8月6日宣布，旗下員工應該接種疫苗，否則可能遭解僱。

規定中有一點提到，對於基於醫療或宗教因素而不願施打疫苗的員工，聯航提供的休假將視必要性延長，但不會支薪。提出告訴的員工要求法院對此做出判斷。

德州法官皮特曼（Mark Pittman）今天做出裁定時表示：「聯航的疫苗強制接種令是否為不好的政策，並不是由法院決定。」

皮特曼裁定，目前沒有足夠的因素可證明，放無薪假員工聲稱承受到的傷害是「立即且無法挽回」。

他說：「法院面臨在個人自由與公司行使商業判斷能力之間取得平衡的艱鉅任務。」

皮特曼指出，原告主張，聯航「逼迫他們在維持生計和不受僱主刁難下遵從信仰的權益之間做出抉擇，對他們造成無法挽回的傷害」。

但他裁定，喪失收入造成的困境並非「無法彌補」，因此不算是無法挽回的傷害。

聯航先前表示，旗下約6萬7000名員工中，有約2000人要求豁免接種疫苗，其中2/3有宗教理由，另1/3是基於醫療原因。

© 2021 AFP