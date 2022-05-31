強化與歐盟防衛事務合作與否 丹麥將舉行公投

（法新社哥本哈根31日電） 受俄羅斯入侵烏克蘭影響，對歐洲聯盟（EU）共同防衛政策置身事外30年的丹麥明天將舉辦公投，決定是否要推翻選擇退出權（opt-out）。

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昨天公布的最新民調顯示，在丹麥430萬名合格選民中，有超過65%預料將支持放棄這項豁免。選擇退出權是指選擇性地不加入、或不執行某項歐盟法律或者條約的權利。

不過，分析家的預測一直保持審慎，因為在這個經常對進一步與歐盟整合說「不」的國家，預期將出現低投票率。丹麥最近一次是在2015年針對相關議題進行公投。

丹麥從1973年以來一直是歐盟成員國，1992年在對轉移更多權力給布魯塞爾一事踩煞車，當時有50.7%的丹麥民眾反對歐盟創始條約馬斯垂克條約（Maastricht Treaty）。

這項條約必須獲得所有歐盟成員國批准才能生效，為了說服丹麥民眾同意馬斯垂克條約，哥本哈根當局對一系列豁免事項進行協商，而丹麥民眾最終於1993年點頭同意。

在那之後，丹麥一直對歐洲單一貨幣，以及歐盟的司法、內政與國防共同政策置身事外。

對歐洲聯盟共同防衛政策行使選擇退出權，意味這個斯堪的那維亞半島（Scandinavian）國家不會參與涉及國防的歐盟外交政策，也不對歐盟軍事任務派遣部隊。

丹麥是唯一已對歐盟防衛政策談判選擇退出權的國家，儘管馬爾他實際上也處於防衛之外。根據歐洲智庫統計，哥本哈根在29年來行使了235次的選擇退出權。

© 2022 AFP