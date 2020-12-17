強烈氣旋雅薩將登陸斐濟 狂風暴雨直撲95%人口

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（法新社斐濟蘇瓦17日電） 強烈熱帶氣旋雅薩（Yasa）朝着斐濟而來，總理巴依尼馬拉馬警告，這個島國超過95%民眾暴露在雅薩侵襲的路線上，預計雅薩將帶來暴洪、巨浪和大規模的破壞。

斐濟總理巴依尼馬拉馬（Frank Bainimarama）將這個快速展開的緊急事件歸咎於氣候變遷，並告訴人民這場風暴可能比4年前造成44人死亡的熱帶氣旋溫斯頓（Winston）更嚴重。

雅薩已發展成強度最大的5級風暴，它向斐濟移動時強度持續增強，陣風達到每小時345公里。

雅薩預計在今天稍晚登陸斐濟，不過，雅薩的外圍環流已經為斐濟帶來大雨和強風，造成大範圍淹水、道路中斷，並讓社區和外界隔絕。

巴依尼馬拉馬說，即將到來的風暴相當大，影響可能遍及全國，而不僅僅是局部地區。

他說：「超過85萬斐濟人正暴露在雅薩直接侵襲的路線上，占我們人口95%以上。」

「在斐濟的任何地方，我們可以預期降雨會越來越大，風將變得更有破壞性。」

「在低窪地區，我們預估將有暴洪和嚴重的沿海地區淹水，包括高達10公尺的巨浪。」

他說，雅薩「很容易超過」2016年2月強烈熱帶氣旋溫斯頓造成的破壞，當時造成44人喪生，數萬間房屋被毀。

長期致力於氣候行動的巴依尼馬拉馬毫不懷疑認為，全球暖化正助長這種曾經很罕見，但現在已經變得相對普遍的超級風暴。

他說：「隨着世界越來越暖和，這些風暴會越來越強。」

「我們每個人都必須以極其嚴肅態度，看待這些由氣候引發的災難。」（譯者：林沂鋒/核稿：陳昱婷）

© 2020 AFP