強烈氣旋雅薩直撲斐濟 2/3人口身處險境

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（法新社蘇瓦16日電） 強烈熱帶氣旋雅薩（Yasa）朝着斐濟而來，斐濟民眾今天被告知躲在家中或立即逃往緊急避難所。相關當局警告，這個氣旋可能摧毀建築物並造成大規模破壞。

斐濟氣象局（Fiji Meteorological Service）表示，雅薩已發展成強度最大的5級氣旋，陣風達到每小時280公里。

預計雅薩會在17日晚間侵襲斐濟，國家災難管理辦公室（National Disaster Management Office）指出，這個90萬人口島國約有2/3民眾暴露在雅薩侵襲的路線上。

斐濟首都蘇瓦（Suva）的居民今天儘力用木板封住窗戶和店面，還有民眾拖着裝滿重要物資的袋子穿越已被洪水淹沒的街道。

國家災難管理辦公室主任索科（Vasiti Soko）促請任何懷疑自家住宅結構完整性的人，要優先考量性命安全而不是保護財產，且要立刻逃命。

索科還說：「如果你需要搬到避難中心，我們懇求你在天黑前動身。」

索科指出，雅薩可能會比今年4月的熱帶氣旋哈羅德（Harold）造成更大影響，哈羅德也是一個5級氣旋，當時重創索羅門群島、萬那杜、斐濟和東加王國。（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）

© 2020 AFP