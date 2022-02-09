強生宣布英格蘭可能月底取消確診者隔離規定

（法新社倫敦9日電） 英國首相強生（Boris Johnson）今天宣布，如果COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的感染率保持穩定，本月底英格蘭將宣布取消確診後必須自我隔離的規定。

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強生近期因唐寧街違反防疫規定的「派對門」醜聞面臨下台壓力。他先前曾宣布，他的目標是在3月24日取消自我隔離規定。

然而，國會自本月10日休會至21日。在國會休會之前，他告訴議員，他希望上述目標可以提前一個月實現，保守黨議員同志對此表示歡迎。

強生告訴議員：「我計畫在復會的第一天回來這裡，說明我們與COVID-19病毒共存的策略。」

「如果目前這種鼓舞人心的趨勢能夠延續，我希望我們能夠提前整整一個月，取消國內的最後防疫限制，包括要求檢測陽性者自我隔離的規定」。

去年12月初，為應對Omicron變異株帶來的疫情，英格蘭地區重新恢復防疫限制；今年1月底，所有限制幾乎全面取消，如今在密閉場所已不需要戴口罩，疫苗護照計畫也遭擱置。

完整接種疫苗旅客抵達英國前後須進行COVID-19篩檢的要求，也將在本周稍晚取消。

自今年初以來，英國確診病例的數量急遽下降。儘管確診人數仍處在高水準，但在防疫限制鬆綁後，數周以來數字仍一直下降。

英國當局8日通報6萬6183件新增病例以及314件死亡病例。目前該國的累計死亡人數接近15萬9000人，是歐洲病故人數最多的國家之一。

© 2022 AFP