強生挺過黨內逼宮但威信受創 同志呼籲知所進退

（法新社倫敦7日電） 英國首相強生挺過保守黨議員發起的不信任投票，今天讚許內閣對他的忠誠。儘管強生無須請辭，但仍元氣大傷。保守黨內仍有人不放棄拉他下台，也有人要他有自知之明，知所進退。

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在這次的投票中，有211名保守黨國會議員投票支持強生續任黨魁及首相，多達148人對他投下不信任票。不過，陷入困境的強生依舊稱這是一次具有「決定性」結果。

他今天對20多名閣員與官員團隊說：「感謝…所有人昨天的出色表現，那是非常重要的一天，因為我們現在終於能和對手想要討論的議題畫清界線。」

「我們終於能繼續討論，我認為這個國家人民想要我們討論的事項，也就是我們正在幫助他們的項目。」

不過，大多數批評人士與評論家可不這麼認為，他們認為強生的威信嚴重受創，他在唐寧街的日子已經邁入倒數。

「泰晤士報」（The Times）稱強生是「受傷的勝利者」，「每日電訊報」（Daily Telegraph）則稱這是「一次分裂保守黨的空洞勝利」。

57歲的強生需要在總計359名保守黨議員中獲得180票支持，才能保住黨魁與首相頭銜。強生的內閣成員大多公開表態會在秘密投票中支持強生。

不過結果顯示，有超過40%保守黨議員，且可肯定幾乎大多為後座議員並不支持強生，令強生政府未來在國會的前途茫茫。

根據保守黨現行規定，強生未來1年不會再受到不信任投票挑戰，這使得下次2024年大選前，即便出現任何新領導人，都只能在位很短一段時間。

在保守黨先前發動的不信任案投票中，佘契爾夫人（Margaret Thatcher）和梅伊（Theresa May）的支持度都比強生高，然而儘管兩人都挺過黨內逼宮，卻依舊基於首相聲譽受損而請辭。

強生先前堅決不肯為「派對門」下台，現在也沒跡象要辭職。

數個月來，強生一直為這起爭議事件對他政治生涯帶來的打擊奮戰。多起民調顯示，大眾認為強生在這起事件中說謊，應該辭職。

強生的保守黨先前在補選丟掉多個鐵票區的國會席次，在最近的地方選舉選情慘淡，預料在本月即將登場的2場補選中也將慘敗。

自由民主黨呼籲保守黨內反對派辭職，只要強生還是黨魁的一天，就以無黨籍身分擔任議員。

不過，投下不信任票的保守黨議員不太可能聽取這項建議，他們依舊仍在爭取時間。

從2月以來一直呼籲強生下台的保守黨議員艾伍德（Tobias Ellwood）說：「這還遠不是一個決定性的結果－這不是一次挫敗，但也不是勝利。」

他表示，「現階段」會接受6日的表決結果。

強生接下來的計畫包括與財相蘇納克（Rishi Sunak）發表聯合演說，處理生活成本飆漲危機，也將赴盧安達參加大英國協領導人會議，然後前往德國和西班牙參加七大工業國集團（G7）和北大西洋公約組織（NATO）峰會。

也有謠傳稱強生或許會進行內閣改組，來對那些在不信任投票中支持他的團隊成員論功行賞。

不過，許多質疑聲仍針對強生是否可以重拾威信，以及選民的信任。

前保守黨黨魁赫格（William Hague）表示，強生現在應該自己找一個「漂亮的下台方式」。

他在「泰晤士報」撰文表示：「說出口的話無法收回，寫過的文章無法刪除，而開出的選票顯示，在所有承受且通過（不信任投票）的保守黨領袖當中，他得到最高的否決率。」

「在內心深處，他應該認同這一點，並轉念思考下台方式，讓這個黨和這個國家，免受如此的苦難與不確定性。」

© 2022 AFP