強腕遏止外國駭客勒索 美懸賞近3億要線索

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（法新社華盛頓15日電） 美國採取行動打擊日益猖獗的勒贖網攻，並指駭客多源於俄羅斯，官方今天懸賞高達1000萬美元（約新台幣2.8億元），盼取得任何有關海外駭客情資。

美國國務院表示，若有駭客在外國政府的指示或管控下，在線上攻擊美國重大基礎設施，任何人只要提供相關駭客身分或所在地，將獲得1000萬美元。

另外，聯邦政府也公布網址StopRansomware.gov，提供一些指導綱領，建議企業、團體和個人如何保護自身及因應網路攻擊。

法新社報導，美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）表示，司法部「會盡一切方法防範這些威脅，但我們無法獨力辦到。各產業領袖須體認駭客威脅，將加強公司電腦系統防護視為優先要務，並與執法單位合作，遇襲時迅速通報，這些至關重要」。

今年發生一連串受矚目的勒索軟體攻擊案，受害者包括美國最大燃料管線營運業者、大型肉品加工公司和美國軟體公司Kaseya，還有約1500家企業受影響，其中有許多並非知名的公司。

根據國土安全部資料，去年惡意網攻受害者支付的贖金共約3.5億美元，金額為2019年的3倍。

美國官員表示，雖然他們對於幕後有政府涉入到何種程度有過爭論，但許多網攻源於俄羅斯是不爭事實。俄國則否認與他們有關。

美國總統拜登上月與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）舉行峰會時，曾嚴辭提出駭客勒贖問題；最近也在一通電話中揚言，若莫斯科當局不遏止網路犯罪，華府就要直接採取行動。（譯者：紀錦玲)

© 2021 AFP