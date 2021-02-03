彈劾審前摘要：國會之亂川普應負起單一責任

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（法新社華盛頓2日電） 川普二度彈劾案監察人今天於聯邦參議院9日展開審訊前表示，前總統川普要為1月6日致命國會山莊之亂負起「單一責任」。

眾院彈劾監察人今天在審前摘要中表示，參院應將川普定罪，保護美國人民「不受一個煽動暴力、破壞民主總統」的傷害。

1月6日川普支持者硬闖國會山莊之前數小時，川普在華府國家廣場（National Mall）發表演說，稱民主黨籍對手拜登（Joe Biden）竊奪選舉，要支持者前往國會展現「力量」。

抗議民眾接者直搗國會大廈，企圖阻撓國會認證拜登勝選的程序，期間與執法人員爆發衝突、破壞國會公物。這起國會山莊之亂造成5人喪生，國會議員和時任副總統的彭斯（Mike Pence）性命都受到威脅。

民主黨眾議員拉斯金（Jamie Raskin）領導的彈劾監察9人小組，今天在提交參院的77頁摘要中主張，川普的演說煽動群眾陷入「瘋狂」。

摘要主張，川普要為「暴力與破壞負起單一最大責任」。

彈劾監察人寫到：「川普嚴重違背身為美國總統的誓言，煽動暴徒攻擊美國國會大廈。」摘要同時說：「如果大選選輸後煽動暴動襲擊國會聯席會議的行為不算是構成彈劾的違法情事，難以想像何種行為才算是。」

摘要說，如果未能將川普定罪，「將使未來領導人肆無忌憚以任何手段獲得權力，也將暗示總統就可以跨界做出逾矩行為」。

參議院的100名議員將在9日展開彈劾案審理程序，預計至少持續一周。

民主黨陣營承認要定罪川普並不容易，特別是參院目前兩黨為50-50均分局面，也就是至少要有17名共和黨議員倒戈，方能達到過2/3席次的定罪門檻。（譯者：陳怡君/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP