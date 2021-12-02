彭帥事件WTA停辦中國賽事 喬帥等網壇大咖力挺（中央社華盛頓1日法新電）世界女子職業網球協會（WTA）今天表示，由於擔心前女雙球後彭帥所受待遇與其他球員安危，即刻起暫停在中國收益豐厚的賽事。消息一出，球王喬科維奇等網壇大咖紛紛發言力挺。

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WTA主席賽門（Steve Simon）說：「這一切都令人無法接受，也不能變得令人接受。如果有權勢的人能壓制女性的聲音，並掩蓋性侵指控，那麼WTA成立的基礎，即女性平等會遭受巨大挫折。」

「我不會，也不能讓這種事情發生在WTA和其球員身上。」

賽門表示，中國賽事取消會對WTA造成重大損失，但「中國領導人讓WTA別無選擇」。

球王喬科維奇（Novak Djokovic）今天表示，自己「全力」支持WTA的停賽決定。

塞爾維亞名將喬科維奇說：「我全力支持WTA的立場，因為關於彭帥是否平安，我們沒有足夠的訊息。」他還說，彭帥的健康狀況「對網球界來說極為重要」。

WTA停辦中國賽事可能會損失數億美元的轉播和贊助收入，不過許多現任和退役網球選手紛紛對WTA的決定表達肯定。

彭帥11月初在微博帳號發文，稱自己曾遭中國前副總理張高麗性侵，之後消聲匿跡近3周，她的下落成了國際關注的大事。

© 2021 AFP