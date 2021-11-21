彭帥似下落成謎 英國籲北京拿出可驗證證據

（法新社倫敦20日電） 中國女網名將彭帥指控中國前副總理張高麗性侵後下落不明，中方今天釋出彭帥現身北京與友人餐敘影片，但真實性存疑。英國今天敦促中國就彭帥的安全與下落提供可驗證證據。

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英國外交部在聲明中說，「我們對彭帥似乎下落不明深表關切，正密切關注此案」，還說北京當局「應就彭帥的安全與下落緊急提供可驗證的證據」。

聲明還說：「每個人都應該被允許暢所欲言，毋須擔心是否會產生不良影響。全球各地所有性侵通報都應該受到調查。」

美國和聯合國昨天也提出類似要求。

中國國營媒體今天稍早公布彭帥與教練和友人聚餐的影片，35歲的彭帥在影片中似乎笑得很開心，但沒開口說話，影片真實性存疑。

曾兩度獲大滿貫賽雙打冠軍的彭帥，本月2日在微博上發布長文，指控75歲的中國國務院前副總理張高麗曾強迫她發生性行為並始亂終棄後，引起極大震撼。她當時在微博發布的貼文已遭刪除，人也不知去向。

聯合國、世界女子職業網球協會（WTA）、世界職業網球協會（ATP）和球王喬科維奇（Novak Djokovic）、前球後大坂直美等網壇名將紛紛發聲支持彭帥，使中國面臨更多國際壓力。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）

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