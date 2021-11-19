彭帥在哪裡 小威、克萊絲特絲等球星群起聲援

（法新社洛杉磯18日電） 中國網球女將彭帥指控權貴性侵後音訊全無，全球關切。世界球王喬科維奇和前球後大坂直美等人相繼聲援，美國名將小威廉絲和比利時好手克萊絲特絲等今天也群起發聲。

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小威廉絲（Serena Williams）在推特上寫道：「我聽到有關我的同行彭帥消息後深感震驚和不安。希望她人平安，也希望能儘快找到她。」

小威還說：「此事必須調查，我們絕不能保持沉默。在這段極難熬的期間，向她和她的家人傳遞愛的祝福。」小威的推文也附上彭帥的照片和主題標籤「#彭帥在哪裡」（#WhereIsPengShuai）。

中國環球電視網在官方推特帳號發文稱，彭帥給世界女子職業網球協會（WTA）主席賽門（Steve Simon）發了一封電郵。賽門昨天對這封電郵真實性表示懷疑，也讓他更為關切彭帥的安危。

前世界球後克萊絲特絲（Kim Clijsters）今天推文稱讚WTA支持彭帥，還說「我們所有球員，無論男女，都必須予以支持。我們必須知道她人平安！」

彭帥本月2日在社群媒體微博上貼文，稱曾與現年75歲的中國國務院前副總理張高麗有多年不倫關係，並控對方「玩完想不要就不要了」。

這篇貼文上傳不到30分鐘便遭刪除，彭帥也從此音訊全無，引發塞爾維亞籍世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）、日本好手大坂直美等網壇明星及球迷的關切，主題標籤「#彭帥在哪裡」也獲網友廣大迴響。

© 2021 AFP