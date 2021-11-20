彭帥安危全球關切 喬科維奇挺WTA立場

（法新社杜林19日電） 中國網球女將彭帥指控權貴性侵後的人身安全引發全球關切。男網世界排名第一的塞爾維亞名將喬科維奇今天賽後被問到對於WTA揚言撤出中國市場一事的看法。

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喬科維奇（Novak Djokovic）說他「百分百」支持世界女子職業網球協會（WTA）的表態，「當然也支持他們的主席」。

喬科維奇告訴記者：「整個社會、網壇都必須支持她（彭帥）和她的家人，確保她人身安全，因為如在沒有解決此事下在中國的土地舉辦比賽，會有點奇怪。我確實理解為何WTA採取這樣的立場。」

彭帥本月2日在微博貼文，稱曾與現年75歲的中國國務院前副總理張高麗有多年不倫，並控對方「玩完想不要就不要了」。這篇貼文上傳不到30分鐘便遭刪除，彭帥也從此音訊全無，引發外界關切。

張高麗或中國政府都未就彭帥的指控內容置評。然而中國官媒中國環球電視網（CGTN）近日發布一份聲稱是彭帥發給WTA主席賽門（Steve Simon）的電子郵件，內容稱性侵指控「並非事實」。

賽門質疑電郵可能是彭帥被迫寫下或出自他人之手，要求調查此事，否則不排除讓WTA撤出中國市場，寧可損失數以億計美元。

© 2021 AFP