影片用說的 北京心目影院引領盲人進入電影世界

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（法新社北京31日電） 北京居民張新勝（音譯）每周六都要花兩小時趕赴一場與友人的電影之約，本身為視障人士的他需靠白色手杖與手機的語音地圖指引方向，穿梭於四通八達的複雜北京地鐵網。

張新勝20多歲時就因視覺惡化而失明，但失明的他反而後來在盲人影院靠他人「聲音詮釋」而愛上電影。盲人影院由志工為盲人或弱視者提供生動的電影畫面敘述。

張新勝說：「我在2014年第一次靠聽人講『看完』電影後，就覺得彷佛一個新世界為我開啟一扇窗。我覺得自己即便看不見，也能了解影片內容。隨着講的人形容的景象、哭笑，感覺就好像心頭映出鮮活畫面。」

現年51歲的張新勝如今每周都要到北京前門的盲人影院報到，樂此不疲。

每周六都有數十名像張新勝一樣的視障電影愛好者要到「心目影院」欣賞電影；心目影院是由一小群第一批將電影帶給視障人士的志工所籌設。最近播放的是2016年英國家庭喜劇片「遇見街貓BOB」。

影片放映後需有人用語言描述電影畫面，試圖從盲人的角度理解電影的畫面語言。解說者需講的很細緻，比如下雨了，雨多大？是滴滴答答房檐上落下的雨？還是像洗澡水潑在地上那麼大的雨？電影中所有無法用聽就能懂的畫面，他們都講給觀眾聽。

像是「魔鬼終結者」、「侏羅紀公園」等經典科幻大片，就非常考驗解說者的功力。

有的解說員在放片前會先讓視障觀眾觸摸恐龍模型，讓他們內心裡先對電影里會出現的恐龍有個大概輪廓，講解者本身也會先看這部電影6、7遍，寫下自己要用的細節手稿，方便講述。

經過媒體的大幅度報道後，心目影院從2006年開始得到社會各界的捐款支持，並且和中國中央電視台達成長期合作協議，現在一部分電影講解員是職業主持人。過去15年心目影院已播放上千部電影。

現在心目影院也與大型影院合作，這次新冠疫情期間還引入串流服務，靠錄好的敘事為盲友提供線上電影。

© 2021 AFP