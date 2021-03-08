影評人大獎 游牧人生最大贏家

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社洛杉磯7日電） 美國片「游牧人生」（Nomadland）在中國引發爭議，好萊塢聲勢卻愈來愈旺，今天在影評人大獎（Critics Choice Awards）一舉拿下最佳影片和最佳導演等大獎。

游牧人生上周在金球獎頒獎典禮大放異彩後，「游」片導演、北京出生的趙婷過往言論卻引發中國網友和官媒懷疑她是否愛國，如今影片能否如期在中國上映都成問題。

「游」片製作成員今天並未直接回應相關爭議，製片人艾薛爾（Mollye Asher）僅感謝趙婷「用心率領我們」。

艾薛爾說：「這一年凸顯了在連結與同理心這方面的迫切需要，而我們很自豪能製作出一部電影，頌揚單單透過彼此聆聽就能成就惻隱之心。」

趙婷則哀悼上周自殺身亡的混音師史奈德（Michael Wolf Snyder），並引述電影台詞說：「我的朋友，我們路上見。」

「游」片今天還贏得最佳改編劇本和最佳攝影獎。

已故男星查維克博斯曼（Chadwick Boseman）以「藍調天後」（Ma Rainey's Black Bottom）勇奪最佳男主角獎。

英國女星凱莉墨里根（Carey Mulligan）以「花漾女子」（Promising Young Woman）贏得最佳女主角獎。「花漾女子」另奪下原着劇本獎。

© 2021 AFP