從叛軍轉型到政黨 哥倫比亞FARC改名再出發

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（法新社哥倫比亞美德殷24日電） 哥倫比亞左派政黨FARC今天更名為「百姓黨」（Common People's Party），盼擺脫數十年來與馬克思叛亂分子畫上等號的標籤。

2016年同哥國政府簽署和平協議後，共產主義游擊組織「哥倫比亞革命軍」（Revolutionary Armed Forces of Colombia, FARC）轉型成為極左翼政黨「共同替代革命力量」（Common Alternative Revolutionary Force），並沿用舊簡稱FARC。

上周，這個左派政黨領袖隆多尼歐（Rodrigo Londono）表示，對他們來說，「保留FARC這個名稱是很複雜的事。不是因為我們後悔，也不是我們以此蒙羞，而是因為我們曾以FARC之名參與武裝衝突、戰爭」。

別名提莫千科（Timochenko）的他承認，「衝突造成了許多傷痛」，也提到FARC這個名稱與流血衝突密切相連。

在今天第2次黨代表大會上，黨代表最後選定「百姓黨」，簡稱Commons，這個字來自和平時期的舊稱。（實習編譯：陳羿彣/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP