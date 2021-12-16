從法拉利到耐吉 品牌紛搶佔元宇宙商機

（法新社紐約15日電） 網際網路離實現「元宇宙」仍有段很長的距離，但從法拉利（Ferrari）到耐吉（Nike）等各大品牌，因不願錯過先機紛迫不及待嘗試並建立受眾，都想先在這塊未來商機站穩腳跟。

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元宇宙（metaverse）類似加強版虛擬現實（VR）概念。有別於坐在電腦前面上網，人們可使用穿戴式裝置進入元宇宙，連接着各式各樣數字環境的一個虛擬世界。

現在的虛擬現實大多數應用在遊戲上面，但元宇宙的虛擬世界能應用在任何實際的方面，例如在元宇宙裡面可以工作、和朋友相聚、看演唱會、看電影。大部分人在元宇宙裡面會有一個代表自己的3D分身，通過這個分身在元宇宙裡面從事各種活動。

由於元宇宙被認為終將取代今日的網際網路，一如智慧手機徹底顛覆手機世界，許多業者基於這樣的狂熱預期而紛紛投入於開發虛擬商品的商機，例如為元宇宙的自己買一雙虛擬的名牌球鞋等。

而像Fortnite、Minecraft等遊戲世界或Roblox平台，都早早為元宇宙世界的商機做好準備。

Aglet是一虛擬球鞋的app，創辦人穆林（Ryan Mullins）說：「我認為這其中很多都還是實驗。如果我們為此搞出一堆這類東西倒還好，但我認為很多（公司）在想的是創新、大破大立或被淘汰。」

急於搶攻元宇宙商機者包含一向走在前沿的流行產業，像Uniqlo已紮根Minecraft，Balenciaga與一些球鞋品牌則找上Fortnite。

設計師們也紛紛投入「非同質化代幣」（non-fungible tokens,NFT）領域。NFT是建立在現有區塊鏈上的一串識別代碼，屬於數位加密貨幣的一種，能用智能合約（Smart Contract）自動執行協議，具有不可替代、不可拆分及獨一無二的特性。

Roblox負責跨業合作的經理巫頓（Christina Wootton）說：「這對品牌來說是一個巨大的機會，他們將儘早進入並能在真正的全球範圍內建立持久的影響力。」

© 2021 AFP