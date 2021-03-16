復蘇希望帶動 亞股多隨美股漲勢收高

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（法新社香港16日電） 亞洲股市今天在市場樂觀預期經濟復蘇的心理提振下，隨着前一天創新高的美國股市走高。同時，投資人目光放在美國聯邦準備理事會（Fed）本周決策會議。

歐洲多國基於安全理由，停止施打英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，對疫苗接種計畫原本就落後的歐洲帶來打擊，但這似乎對股市信心衝擊不大。

被視為未來利率指標的美國基準10年期公債殖利率在近幾周攀抵1年高點。儘管如此，目前在與通膨疑慮的拔河中，經濟利益的正面消息仍佔上風。

AxiTrader策略師殷尼斯（Stephen Innes）表示：「在解封的樂觀心理帶動下，股市再度成為買進目標，因為預期的經濟振興措施帶動的消費潮料將推升企業獲利和每股盈餘。」

聯準會從今天起舉行為期兩天的決策會議，成為投資人關心的焦點，他們將觀察聯準會對殖利率攀升的反應，殖利率攀升引發市場不安。

日股日經指數收盤上漲0.52%，港股恆生指數收高0.67%，上海綜合股價指數收揚0.78%，澳洲股市收漲0.80%，首爾股市收漲0.70%。新加坡股市收盤則是微跌0.02%。

© 2021 AFP