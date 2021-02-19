復蘇腳步引燃通膨疑慮 亞股漲跌互見

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（法新社香港19日電） 亞洲股市今天表現不一，全球復蘇將引燃通膨的恐懼讓投資人憂心，同時投資人也必須面對利率不可能永遠維持在歷史低檔的現實。

疫苗開打、新增感染病例減少，以及美國可望通過新振興方案等利多因素，讓市場聚焦在長期經濟展望，帶動股市近數周來改寫歷史新高或多年來高點。

這波反彈漲勢的推手是各國央行挹注的大規模資金支撐，尤其是美國聯邦準備理事會（Fed），以及政府祭出的龐大支出方案。

儘管光明在望，同時大家期待，防疫封鎖措施放鬆可使生活在某種程度恢復正常，但復蘇也有它的不利影響。

市場焦點已從樂觀看好經濟將重返常軌，轉為預期物價攀升，而這將恐迫使央行出手，緊縮超寬鬆貨幣政策，包括調升利率。

隨着通膨預期心理升高，美國公債殖利率已經上揚至大約1年來的最高點。

AxiTrader亞太市場策略師殷尼斯（Stephen Innes ）說：「在經濟自疫情衝擊下復蘇後，隨着市場預期大規模振興措施將通過，投資人的注意力已轉向升息和通膨的潛在影響。」

「隨着聯準會利率在往2022年前進之際開始蠢動，緊縮的鼓聲持續在遠方響起，股市即將由甜蜜區間邁向危險區間。」

「目前聯準會還能把緊縮精靈鎖在瓶子里，但因疫苗協助全球重返常態，同時額外的振興措施又替通膨添加柴火，升息即將成為市場一致的看法。」

由於這波漲勢和市場預期借貸成本在可預見的未來將維持在低點大有關係，如今因賣壓出現，又因股價泡沫化令人擔心，同時利率恐出現變化，股市已開始動搖。

多位觀察家警告，股價可能將出現必然的大幅修正。

華爾街股市三大指數前一天走跌，亞股今天也連動挫低，但在低接買盤支撐下，稍晚跌幅收斂。

日股日經指數收跌0.72%；澳洲股市收跌1.34%；紐西蘭股市收跌0.67%；新加坡股收跌0.97%；台北股市收跌0.51%。港股恆生指數則是上漲0.16%；上海綜合股價指數收高0.57%；韓股Kospi指數收漲0.68%。

© 2021 AFP