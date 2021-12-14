復談核協議卡關 歐官員：因伊朗對限核采新立場

（法新社巴黎13日電） 列強與伊朗重啟核協議談判，多位西歐談判代表說，伊朗新政府對於自身核子發展計畫的談判立場，與核協議的限核條文相互矛盾。目前維也納會談尚無實際進展。

廣告 繼續瀏覽後續

伊朗在奧地利維也納與美國總統拜登的行政團隊舉行了多輪的間接協商，盼能挽救2015年的核協議。然而，6月間德黑蘭強硬派政府上台之後，協商也跟着中斷。

國際對伊朗核計畫協商停擺5個月後，11月29日在維也納重新就通稱「伊朗核子協議」的聯合全面行動方案（Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA）進行會商。

目前的這波談判有伊朗、英國、中國、法國、德國與俄羅斯的外交官參與，這些國家在2015年共同簽署了核協議。

來自英法德的外交官表示：「我們已經花了好幾小時商談，所有代表團都施壓伊朗要講道理。」

「但此時此刻，我們仍未能開始認真進行真正的談判。」

「我們正在損失寶貴時間，來處理伊朗方面不符或超出JCPOA的新立場。」

2015年核協議目的在防止伊朗發展核彈，當時列強同意對伊朗制裁鬆綁作為交換條件，並由聯合國監督伊朗的核子計畫。但2018年5月，時任美國總統川普片面退出核協議、重啟全面性制裁；伊朗隔年跟着恢復提煉違反規定上限的高純度濃縮鈾，核協議瀕臨瓦解。

拜登今年上任後，希望能挽救2015年簽訂的核協議。伊朗方面提出要求，希望美國透過可驗證程序，解除先前實施的所有制裁。

© 2021 AFP