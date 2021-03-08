微軟電郵系統遇駭 歐洲銀行管理局也遭殃

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（法新社巴黎8日電） 全球軟體巨擘微軟（Microsoft）電子郵件系統遇駭，歐洲銀行管理局（European Banking Authority）表示，它們也成了受害者。微軟把這起攻擊事件歸咎於一個中國團體所為。

微軟上周表示，一個國家資助的團體在中國以外的地方運作，利用微軟Exchange電郵系統之前未知的漏洞，竊取企業和政府用戶的資料，據信數量在數萬之譜。

微軟表示，這個Hafnium集團是「技巧高超精明的行動者」。

Hafnium之前鎖定美國的機構和企業，包括傳染病研究機構、律師事務所、大學、國防合約包商、智庫，以及非政府組織（NGO）。

歐洲銀行管理局昨天深夜發布聲明證實電郵系統遭到攻擊。歐洲銀行管理局預防起見，將電郵系統離線。

歐洲銀行管理局在聲明中說：「本局立即展開全面調查，並且和資通訊（ICT）供應商、鑒識專家以及其他相關的實體密切合作。」

歐洲銀行管理局警告，由於被駭，個人資料可能外泄，如有必要將針對可能的減災作法提供建議。

微軟主管柏特（Tom Burt）2日表示，微軟已經提供更新軟體修補這個安全漏洞，並提醒客戶進行更新。

「我們知道很多國家級行動者和犯罪集團會趁系統未修復之際採取行動。」

© 2021 AFP