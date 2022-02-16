德前總理獲提名俄天然氣公司董事惹議 蒲亭力挺

（法新社莫斯科15日電） 德國前總理施洛德上周證實將成為俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）董事會成員，引發爭議。俄羅斯總統蒲亭今天稱施洛德「德高望重」，任命將是「自然而然的事情」

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施洛德（Gerhard Schroeder）同樣也是俄羅斯石油公司（Rosneft）董事會主席，他本月初證實將任俄羅斯天然氣工業公司董事會成員。

施洛德多年來與蒲亭（Vladimir Putin）的緊密私誼與在俄國收益頗豐的商業往來，在德國早有民怨。隨着俄烏緊張局勢升溫，施洛德漸被視為現任總理蕭茲（Olaf Scholz）和社民黨的一大包袱。

蒲亭與來訪的蕭茲舉行記者會時，回答有關77歲的施洛德被提名為Gazprom董事會成員的問題。

蒲亭說，如果施洛德當選，「就會有一個德高望重且誠實的人，德國和歐洲人都會有一個既能施加影響力，又能直接從Gazprom獲得訊息的人」。 「高興都來不及」。

蒲亭並說，施洛德的任命將是「自然而然的事情」，還說這位德國前總理目前也是北溪（Nord Stream）股東委員會成員。（譯者：陳怡君）

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