德國下月大選 梅克爾接班人拉謝特選情吃緊

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（法新社柏林26日電） 德國9月26日舉行大選，4連任的總理梅克爾已宣布不再續任，她所屬的政黨基督教民主黨的黨主席拉謝特雖被看好可望接班，不過拉謝特常失態惹議，民調顯示他的選情吃緊。

拉謝特（Armin Laschet）的選情惡化始於7月中旬，因德國西部洪災死傷慘，包括他擔任邦總理的北萊因-西發利亞邦（Nordrhein-Westfalen）也是重災區。

當時總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）向洪患災民致意時，鏡頭捕捉到拉謝特在史坦麥爾身後嘻嘻哈哈，加上他穿皮鞋到災區視察，服儀不符合當時情境而被狠酸。

其後拉謝特談到阿富汗危機，他暗示「不得重蹈2015年的覆轍」而被罵翻。他是指當年難民湧入德國的往事，而當時他支持收容難民。

「南德日報」（Sueddeutsche Zeitung）批評說，「凡是聲稱不得重蹈2015年覆轍的那些人就是在說：我們只能提供一次性人道援助」，指責他迎合極右派。

他因應北萊因-西發利邦的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的作為，也因躊躇不前而廣受批評，南德日報形容拉謝特「不夠果斷，有時又太毛躁」。

拉謝特向來以平易近人作風聞名，不過也遭批缺乏在國際舞台談判時所應具備的莊重。

最近民調結果顯示，保守派基督教民主黨（CDU）支持度呈現下滑趨勢，與主要對手社會民主黨（SPD）不分軒輊，現年60歲的拉謝特邁向總理大位之路遭遇波折。

© 2021 AFP