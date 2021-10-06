德國兩小黨將與社民黨談組閣

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（法新社法蘭克福6日電） 德國綠黨和自由民主黨今天表示，已選擇與在本屆選舉得票居首的社會民主黨（SPD）開啟三方組閣談判，這將重擊現任總理梅克爾所屬的保守派基民／基社聯盟（CDU/CSU）。

中間偏左的社民黨在這次大選以25.7%得票居首，保守派基民/基社聯盟得票24.1%，兩方皆有望組閣；將成為「造王者」的綠黨（Greens）和自民黨（FDP）此一決定，使社民黨總理候選人蕭茲（Olaf Scholz）離總理大位更進一步。

法新社報導，陷入困境的保守派領袖拉謝特（Armin Laschet）沒有放棄接替梅克爾的希望；但調查顯示，德國人較樂見身兼副總理和財政部長的蕭茲入主總理府。

綠黨共同領袖貝爾伯克（Annalena Baerbock）告訴記者，在與社民黨和和保守派基民／基社聯盟初步洽商後，綠黨「相信與社民黨和自民黨進行深入會談是合理的」。

貝爾伯克說，德國面臨「嚴峻挑戰」且需要「新的開始」。她表示：「這個國家承受不起長期僵局。」

自民黨也召開記者會宣布已接受綠黨提議，將迅速來到與社民黨的正式試探性組閣談判階段。

自民黨黨魁林德納（Christian Lindner）說，與蕭茲和社民黨談判者進行的三方組閣談判，將在明天展開。

儘管「造王者」綠黨與自民黨在關鍵的稅收、氣候和公共支出議題上存有分歧，兩黨一再表示，他們也有共同立場，並想「築起橋樑」以求執政。

© 2021 AFP