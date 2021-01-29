德國商業銀行宣布關閉340家分行 裁員1萬人

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（法新社柏林28日電） 德國第二大銀行德國商業銀行（Commerzbank）為因應網路銀行及無現金支付的新趨勢，今天宣布2024年底前將關閉多達340家分行，並裁員1萬人。

總部設在法蘭克福的德國商業銀行在聲明中表示：「為了實現廣泛的數位化，我們將大幅縮減分行網絡的規模，由目前的790家降至450家。」聲明還說，這波裁員將影響該行在德國的1/3員工。

德國商業銀行估計，到了2024年，成本與預計的2020年數據相比，將因此減少14億歐元（約新台幣475億元）或約20%。

德國商業銀行和境內主要競爭對手德意志銀行（Deutsche Bank）一樣，為了因應民眾對實體銀行的需求降低，已宣布裁減數以千計員工。

處境艱難的德國商業銀行先前已宣布，去年內總共會裁掉2900人；去年12月並表示，正加碼提列6億1000萬歐元（約新台幣207億元）準備金因應裁員支出。

目前還無法確定，這2900人是否包含在今天宣布的裁員人數中。截至去年9月底，德國商業銀行共有3萬9600名員工。

德國商業銀行去年第3季虧損達到6900萬歐元（約新台幣23億元），期間還關閉200家分行。德國商銀表示，去年可能出現2009年以來首見全年虧損。（譯者：李晉緯/核稿：張正芊）

© 2021 AFP