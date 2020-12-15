德國喊話歐盟 呼籲耶誕節前批准COVID-19疫苗

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（法新社柏林15日電） 歐盟當局計畫最慢在29日決定是否批准輝瑞藥廠和生技公司BioNTech共同研發的2019冠狀病毒疾病疫苗，引發各界批評。德國衛生部長史巴恩今天說，希望歐盟在耶誕節前批准疫苗。

法新社報導，史巴恩（Jens Spahn）告訴媒體：「目標是在耶誕節前獲得批准。我們希望年底前開始在德國接種疫苗。」

「畫報」（Bild）今天引述政府和歐盟執委會（European Commission）消息來源報導，歐盟藥品管理局（European Medicines Agency）計畫在23日批准美國輝瑞藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech共同研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。

歐盟尚未批准疫苗一事讓德國當局強烈不滿，因為疫苗共同研發商BioNTech是德國企業，再加上德國已準備從16日起實施更嚴格防疫管制，關閉非必要商家且各級學校停課。

新加坡和巴林已經批准輝瑞的疫苗，加拿大昨天則為首位公民接種疫苗。

美國染疫死亡人數超過30萬大關之際，昨天也開始在境內進行大規模疫苗接種。（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）

© 2020 AFP