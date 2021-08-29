德國大選倒數 29日舉行首場電視辯論會

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（法新社柏林29日電） 德國大選不到1個月將登場，挑戰總理梅克爾（Angela Merkel）大位的3名候選人今天即將舉行第一場電視辯論會。梅克爾政黨推出的候選人選情告急，急於挽回頹勢。

梅克爾連任16年後不再續任，梅克爾所屬基民/基社聯盟（CDU/CSU）推出的拉謝特（Armin Laschet）在參選之初，輕鬆領先社民黨與綠黨對手。

不過拉謝特過去幾周多次失態，導致支持度低迷，拖累政黨支持率下滑。

起初不被看好的社民黨候選人、現任財政部長蕭茲（Olaf Scholz）反而後來居上。

在綠黨候選人、黨魁貝爾伯克（Annalena Baerbock）同樣因為剽竊等負面新聞而聲勢直落的情況下，蕭茲的支持度甚至超越了貝爾伯克。

就在電視辯論會舉行數小時前，「周日畫報」（Bild am Sonntag）公布民調顯示，蕭茲的社民黨支持率上升至24%，基民/ 基社聯盟支持率下滑至史上新低21%，綠黨則為17%。

報導指出，梅克爾的保守派聯盟目前「完全慌了手腳」。

拉謝特的選情惡化始於7月中旬，當時德國西部洪災死傷慘重，包括他擔任邦總理的北萊因-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）也是重災區。

當時總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）向洪患災民致意，鏡頭捕捉到拉謝特在史坦麥爾身後與官員嘻嘻哈哈，支持度自此直直下滑。

© 2021 AFP