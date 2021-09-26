德國大選將登場 梅克爾前進接班人家鄉催票

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（法新社德國亞琛25日電） 德國明天將舉行聯邦議院（Bundestag）選舉，總理梅克爾在投票倒數24小時前來到接班人拉謝特的家鄉亞琛（Aachen）最後催票，呼籲選民票投拉謝特，來形塑德國的未來。

60歲的拉謝特（Armin Laschet）民調一直落後給社會民主黨（SPD）的蕭茲（Olaf Scholz），但選前最後兩人差距已來到誤差範圍內，讓這場投票成為近年來最難以預測的選舉之一。

掌權16年後即將退出政壇的梅克爾（Angela Merkel）原本打算保持低調，但拉謝特人氣低迷，逼得她捲入混亂的選戰之中。

過去一周梅克爾帶着拉謝特來到她在波羅的海（Baltic）沿岸的選區，昨天更前進慕尼黑一場保守派大咖的選前最後造勢大會，呼籲選民為了國家穩定，讓保守黨繼續掌權。

選前一天，梅克爾還來到拉謝特的家鄉兼選區亞琛。德國西部的亞琛是鄰近比利時和荷蘭邊界的溫泉城市，拉謝特在這裡出生長大，現在也還住在這裡。

她敦促選民踴躍投票：「這關乎你的未來，你孩子的未來，你父母的未來。」

梅克爾強調氣候保護是下屆政府的重要挑戰，但那無法「單單透過規定和規範」達成，而是「需要新的技術發展、新流程、研究人員，需要有興趣的人思考如何達成那個目標，還得有人參與」。

她說，拉謝特是在形塑德國、面對那些挑戰時，可以讓人接受想法的「搭橋人」。

© 2021 AFP