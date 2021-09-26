德國大選登場 相關Q&A一次看

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（法新社柏林26日電） 選情膠着的德國大選今天登場，世人莫不好奇下屆政府的組成，以及德國在總理梅克爾卸任後會變怎樣？它在歐洲和世界的角色又將如何變化？以下是法新社整理關於這次大選的Q&A。

● 梅克爾為何卸任？

梅克爾（Angela Merkel）所屬的基督教民主黨（CDU）在2018年10月的地方選舉受到挫敗，不久後她就宣布目前的第4任總理任期將是她的「最後一任」。這使德國出現1949年後首次有現任總理不角逐連任的局面。

現年67歲的梅克爾2005年11月22日首度獲任德國總理，她在位的時間跟德國史上任期最長的總理柯爾（Helmut Kohl）幾乎不相上下。柯爾一共掌權16年有餘（5869天）。

德國在梅克爾領導下成為歐洲穩定的同義詞，但大選過後現況可能改變。在選票分散的情況下，德國可能出現3黨聯合政府。

● 保守派會不會喪失執政權？

最新民調顯示，梅克爾的基民黨及其巴伐利亞邦姊妹黨━基督教社會黨（CSU）合計支持率約22%。這將是德國戰後保守派表現最差的一次選舉。

保守派在2017年上次大選時是由梅克爾領導，當時得票率為32.8%。

若民調準確，基民黨/基社黨聯盟可能丟掉總理大位，甚至變成在野黨，成為2005年以來首見。

專家一年前幾乎完全不考慮中間偏左的社會民主黨（SPD）可能參與下屆政府，但現在社民黨支持率約25%，正盼望繼施若德（Gerhard Schroeder）之後再拿下總理位置。

● 極右派怎麼了？

極右派德國另類選擇黨（AfD）藉民眾不滿2015年難民潮趁勢而起，2017年首度進入國會，並成為最大在野黨。之後這個政黨似乎失去吸引力，目前支持率約為11%。

然而德國另類選擇黨已在政壇牢牢紮根，近來成員曾參與反對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）抗疫措施的集會，試圖透過反對口罩運動討好選民。

● 誰能成為造王者（kingmaker）？

不論哪個政黨勝選將主導組成新政府，都可能爭取綠黨（支持率約17%）和自由派的自由民主黨（FDP，支持率約11%）相挺。

但結盟方式可能有許多種，包括純左派聯盟與右傾為主的政府。

無論如何，結盟協商可能得花上數周甚至數個月，這將使歐洲最大經濟體淡出國際舞台一段時日。

● 新政府外交政策路線為何？

德國外交政策的面貌會依新政府最終黨派組成而大相逕庭。

若是出現包括社民黨與綠黨的左派聯盟，德國會比保守派與自由派掌政下更傾向支持歐洲財政團結。

如果新政府納入極左的左派黨（Die Linke），德國與北大西洋公約組織（NATO）的關係可能變緊張，因為左派黨希望廢止這個跨大西洋聯盟。

政府易主也可能影響德國與法國的關係，這項夥伴關係正是歐洲聯盟（EU）的核心。而且法國也將於2022年4月舉行大選。

根據法國國際關係暨戰略研究院（French Institute for International and Strategic Affairs）法德研究委員會（Franco-German Studies Committee）成員莫里斯（Paul Maurice），德國新團隊上任後將面臨壓力，必須為歐盟增添制定政策的新動力。

© 2021 AFP