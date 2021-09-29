德國大選社民黨險勝 梅克爾恭喜蕭茲勝選

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（法新社柏林29日電） 德國政府今天發表的聲明稿中表示，即將卸任的總理梅克爾已經恭喜財政部長，同時也是對手社會民主黨（SPD）的總理候選人蕭茲勝選，而梅克爾所屬的保守派陣營選後陷入混亂。

蕭茲（Olaf Scholz）的社民黨在26日大選中，以25.7%的得票率險勝，梅克爾（Angela Merkel）的中間偏右基督教民主黨/基督教社會黨聯盟（CDU-CSU）則拿下24.1%票數，改寫紀錄低點。

聲明稿中表示：「總理周一（27日）恭喜蕭茲勝選。」

原先被認為是梅克爾保守派接班人的拉謝特（Armin Laschet）尚未公開祝賀蕭茲勝選，但社民黨與基民/基社聯盟的消息人士今天告訴法新社，拉謝特已致函恭賀蕭茲勝選。

不得人心的拉謝特帶領保守派聯盟交出70年來最糟的選舉成績，仍堅持試圖要籌組下一屆的聯合政府，由他來擔任總理。

然而，近幾天來重量級保守派人士紛紛和拉謝特保持距離，引發外界對他的政治前途感到懷疑。

巴伐利亞邦總理、基民黨姊妹黨基社黨主席居德（Markus Soeder）昨天在記者會中公開祝賀蕭茲勝選，凸顯和拉謝特的嫌隙擴大。

居德說：「蕭茲目前顯然比較有機會成為總理。」他強調，「必須接受」選舉結果，這是民主的基本原則。

© 2021 AFP