德國大選開始投票 後梅克爾時代將展開

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（法新社柏林26日電） 德國聯邦議院選舉今天開始投票，在這場德國近期歷史最難以預測之一的選舉，總理梅克爾的保守派和中間偏左的社會民主黨（SPD），爭奪梅克爾步下政壇後的總理大位。

這場畫時代的選舉標誌着梅克爾（Angela Merkel）16年掌權的結束，讓一向被視為穩定象徵的德國進入不確定性的新時期。

民調顯示在這場勝負難料的總理之爭中，梅克爾的基民/基社聯盟（CDU/CSU）民意支持度約23%，僅略低於中間偏左的社會民主黨的25%，差距在誤差範圍內。

德國民調公司Infratest Dimap負責人席格爾（Nico Siegel）表示：「我們周日絕對會見到若干驚奇。」

他說，儘管社民黨（SPD）在民調上領先，保守派的勝選也「不能被排除」。

德國大選在台北時間下午2時開始投票，午夜24時結束投票。

德國6040萬名合格選民中約40%表示，尚未決定票要投誰。但也有同樣比例的人已經完成郵寄投票，包括梅克爾本人。

這場總理之爭已演變為兩個男人的競賽：63歲的社民黨總理候選人蕭茲（Olaf Scholz）和60歲基民/基社聯盟的總理候選人拉謝特（Armin Laschet ）。

但由於雙方的政黨都可能遠遠達不到單獨執政所需多數席次的情況下，屆時恐怕將有曠日費時聯盟政府磋商，耗費數周甚至數月都有可能。

德國上一次2017年9月大選後未有任何一黨取得執政所需的多數，一直到隔年2月，基民/基社聯盟才和社民黨組成聯盟政府。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

© 2021 AFP